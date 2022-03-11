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    Hulusi Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü.
    • DHA
    • 11.03.2022 - 21:41
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    Hulusi Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile yaptığı görüşmede Rusya-Ukrayna savaşındaki son durumu ele aldı.

    Bakan Akar, Rezkinov'a Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardımın ulaştırılması ve barış için üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini vurguladı.

    "TÜRKİYE, ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMAYA DEVAM EDECEK"

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü. Görüşmede Akar tarafından can kayıplarının artmaması için bir an evvel ateşkes ilan edilmesinin ve sivillerin tahliyesi için insani koridorların açık tutulmasının önemi vurgulandı. Ayrıca Akar tarafından Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardımın ulaştırılması ve barışın tesisi için üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha ifade edildi" ifadelerine yer verildi.

    Hulusi Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü #1

     


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