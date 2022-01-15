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Bazı bakanlıklarda atama kararları Resmi Gazete'de

Bazı bakanlıklarda atama kararları Resmi Gazete'de

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne atama kararları Resmi Gazete’de yayınlandı.