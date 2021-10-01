Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Hulusi Akar ve James Austin görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularını ele alındı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.

"ASKERİ İLİŞKİLERİN GÜÇLENDİRİLMESİNİN ÖNEMİ VURGULANDI"

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) bir açıklama yayınlandı.

Açıklamada "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin 1 Ekim 2021'de bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alınmıştır. Bakan Akar ve Bakan Austin, daha yakın işbirliği ve koordinasyon ile iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin güçlendirilmesinin önemini vurgulamışlardır." denildi.