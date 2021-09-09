Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile telefonla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile telefonla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin talebi üzerine ikili telefonla görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile telefonla görüştü.

İtalya Başbakanı Draghi’nin talebiyle gerçekleşen görüşmede, Türkiye- İtalya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

İKİLİ TİCARET İLİŞKİLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi ile görüşmesinde, NATO müttefiki İtalya'dan Türkiye'nin ilişkilere atfettiği öneme mütenasip karşılık görmeyi beklediklerini belirtti.

2021 yılının ilk 7 ayındaki ikili ticaret hacminin 13 milyar dolara yaklaşarak salgın öncesindeki seviyesini geçtiğini belirten Erdoğan, bu ivmeyi hızlandırdıkları takdirde 30 milyar dolarlık hedefi kolayca yakalayabileceklerini dile getirdi.

AFGANİSTAN MESELESİ

Erdoğan görüşmede, Afganistan'a insani yardım ulaştırılması için Taliban'la angajmanın sürdürülmesi gerektiğini, aksi halde göç baskısının daha da artacağını iletti.

ERDOĞAN'I LİDERLER ZİRVESİNE DAVET ETTİ

İtalya Başbakanı Draghi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, dönem başkanlığını İtalya'nın yaptığı G-20'nin ekim ayında Roma'da gerçekleştirilecek Liderler Zirvesi'ne davet etti.