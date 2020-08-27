Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptı.

Erdoğan-Trump görüşmesinde, ikili meselelerin yanı sıra Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

"İSTİKRARSIZLIĞI YARATAN BİZ DEĞİLİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmede, Doğu Akdeniz'de istikrarsızlığı yaratan tarafın Türkiye olmadığını hatırlattı.

"DİYALOGDAN YANA OLDUĞUMUZ KANITLADIK"

Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de, gerginliğin azaltılmasından ve diyalogdan yana olduğunu attığı somut adımlarla kanıtladığını vurguladı.