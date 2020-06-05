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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atama kararları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başdanışmanlığına Ayşenur Bahçekapılı ile Meltem Taylan Aydın'ı atadı.
- İHA
- 05.06.2020 - 06:12
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Atama Kararlarına göre Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Ayşenur Bahçekapılı ile Meltem Taylan Aydın atandı.
YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCISI BEKİR ŞAHİN OLDU
Ayrıca Resmi Gazete’de yayımlanan kara göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasında Yargıtay Daire Başkanı Bekir Şahin seçildi.
Ayşenur Bahçekapılı
Yargıtay Daire Başkanı Bekir Şahin