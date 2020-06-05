Dolar
6.7594
0.0977%
Euro
7.6632
0.0692%
Altın
1708.87
-0.3115%
Borsa
109536.92
0%
G. Altın
371.038
-0.2945%
Bitcoin
66105.6
0.2949%
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atama kararları

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başdanışmanlığına Ayşenur Bahçekapılı ile Meltem Taylan Aydın'ı atadı.
    • İHA
    • 05.06.2020 - 06:12
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atama kararları

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Atama Kararlarına göre Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Ayşenur Bahçekapılı ile Meltem Taylan Aydın atandı.

    YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCISI BEKİR ŞAHİN OLDU

    Ayrıca Resmi Gazete’de yayımlanan kara göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasında Yargıtay Daire Başkanı Bekir Şahin seçildi.

    Ayşenur Bahçekapılı

    Yargıtay Daire Başkanı Bekir Şahin

    Görüş Bildir