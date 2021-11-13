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- Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
- İHA
- 13.11.2021 - 19:05
MHP'den yapılan açıklamada, Bahçeli'nin, dün Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen "Türk Devletleri Teşkilatı 8. Zirvesi" dolayısıyla Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik ettiği belirtildi.
TEBRİKLERİNİ İLETTİ
Partiden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Sayın Genel Başkan'ımız esasen ve gıyaben Türkiye Cumhurbaşkanı’na 'Milli Şuur Nişanı'nı Türk milletinin layık gördüğünü samimiyetle paylaşmıştır. Ayrıca, Türkiye’yi temsilen Aksakallılar Konseyi’ne atanan Sayın Binali Yıldırım’ı da telefonla arayarak gönülden kutlamıştır."
ÖZEL OLARAK ÇİZDİRDİĞİ TÜRK DÜNYASI HARİTASI'NIN BAYRAK GİBİ EMANET ETTİĞİNİ BELİRTTİ
Açıklamada, Bahçeli'nin uzun bir süredir üzerinde bizzat çalıştığı, özel olarak tasarlayıp çizdirdiği Türk Dünyası Haritası'nı Türklüğün vicdanına, Türk milletinin yüksek irfanına nesilden nesle ve elden ele taşınacak bir bayrak gibi emanet ettiği belirtildi.