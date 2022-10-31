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    Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de

    Bazı büyükelçi ve daimi temsilcilerin görev değişikliğine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı.
    • Haber Merkezi
    • 31.10.2022 - 04:52
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    Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, Avrupa Konseyi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Kaan Esener, Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Basat Öztürk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ali Murat Basçeri, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Sadik Arslan, Kosova Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Çağrı Sakar, merkeze alındı.

     

    Metin Feyzioğlu, KKTC Büyükelçisi oldu

    Avrupa Konseyi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Nurdan Bayraktar Golder,

    Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Zeki Levent Gümrükçü,

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Metin Feyzioğlu,

    Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine, Uluslararası Siyasi Kuruluşlar Genel Müdür Yardımcısı Güven Begeç,

    Kosova Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Antlaşmalar Genel Müdür Yardımcısı Sabri Tunç Angılı atandı.

    Atamaların 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

     


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