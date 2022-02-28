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    Hulusi Akar Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin, işgal altında olan Ukrayna'ya her türlü insani yardım için hazır olduğunu söyledi.
    • DHA
    • 28.02.2022 - 10:55
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    Hulusi Akar Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü

    Rus güçlerinin Ukrayna'ya askerş müdahalesi 5'inci gününde devam ediyor.

    Bu bağlamda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukraynalı mevkidaşı Oleksii Reznikov ile görüştü. Görüşmede, Ukrayna’daki son gelişmeler ele alındı.

    "UKRAYNA'YA HER TÜRLÜ İNSANİ YARDIMA HAZIRIZ"

    Hulusi Akar görüşmede Türkiye’nin, Ukrayna’ya insani yardıma hazır olduğu, barış ve huzurun sağlanması için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini ifade etti.

    REZNİKOV TEŞEKKÜR ETTİ

    Bakan Rezkinov da Türkiye’nin hem insani yardımları hem de barış çabalarından dolayı teşekkür etti.


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