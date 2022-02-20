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    Türkiye'den Somali'ye taziye mesajı

    Dışişleri Bakanlığı, Somali’nin Beledweyne şehrinde düzenlenen canlı bomba saldırısını şiddetle kınarken, hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı.
    • İHA
    • 20.02.2022 - 05:16
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    Türkiye'den Somali'ye taziye mesajı

    Somali'de düzenlenen ve en az 10 kişinin hayatını kaybettiği intihar saldırıları sonrası Türkiye'den kınama ve taziye mesajı yayınlandı.

    "TERÖR SALDIRILARINI ŞİDDETLE KINIYORUZ"

    Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    “Somali’nin Beledweyne şehrinde bugün (19 Şubat) düzenlenen canlı bomba saldırısında en az 10 kişinin hayatını kaybettiği ve 15’ten fazla yaralı olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Ülkedeki seçim sürecini sekteye uğratmaya yönelik son dönemde artan menfur terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz.

    "TÜRKİYE, SOMALİ'NİN YANINDA"

    Dost ve kardeş Somali Hükümeti ve halkına taziyelerimizi sunuyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Türkiye, terörle mücadelesinde Somali’nin yanında durmaya devam edecektir."

    Türkiye den Somali ye taziye mesajı #1


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