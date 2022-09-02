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    Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle bir araya geldi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması’na katıldı.
    • 02.09.2022 - 00:44
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle bir araya geldi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kollarının ev sahipliğinde gerçekleşen Türkiye Gençlik Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması'na katıldı.

    "Tüm gençlerimize teşekkür ediyor, başarılar diliyorum"

    Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullanıldı:

    "AK Parti Gençlik Kollarımızın ev sahipliğinde Türkiye Gençlik STK’ları buluşmasına katılarak genç temsilcilerimizin görüşlerini dinledim. Partimize teşrif eden tüm gençlerimize teşekkür ediyor, her bir genç kardeşime başarılar diliyorum"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle bir araya geldi #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle bir araya geldi #2

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