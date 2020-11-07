Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yağtığı telefon görüşmesinde, Türkiye-Rusya ilişkileri ile Dağlık Karabağ başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

"AZERBAYCAN'IN OPERASYON, KENDİ TOPRAKLARIYLA SINIRLI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarından geri çekilmesi gerektiğini belirterek, Azerbaycan'ın karşı harekatının kendi topraklarıyla sınırlı olduğunu ifade etti.

"İHTİLAF, KALICI BİR ÇÖZÜMLE SONA ERDİRİLMELİ"

Ermenistan yönetiminin aklıselim ile müzakere masasına oturmaya ikna edilmesi gerektiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ihtilafın kalıcı bir çözümle sona erdirilmesinin ve bölgenin istikrara kavuşmasının kilit önemde olduğunu vurguladı.