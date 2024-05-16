6-8 Ekim olayları davası: Gültan Kışanak'a tahliye kararı
AA & Ensonhaber

HDP'nin çağrısı sonrası terör örgütü PKK yandaşlarının 6-7 Ekim 2014'te Aynularab (Kobani) bahanesiyle gerçekleştirdiği, 2 polisin şehit olduğu, 35 kişinin yaşamını yitirdiği şiddet olaylarıyla ilgili davada karar aşamasına gelindi.

Gültan Kışanak hakkında tahliye

6-8 Ekim olayları davasında "devletin birliğini ve ülkü bütünlüğünü bozma" suçundan beraat eden, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırılan Gültan Kışanak için tahliye kararı verildi.

Aldığı cezanın ardından tahliye kararı

Kışanak'ın yattığı süre göz önüne alınarak, aldığı cezanın ardından tahliyesine karar verildi.

İlginizi Çekebilir Selahattin Demirtaş'ın 6-8 Ekim olayları davasında cezası belli oldu
İlginizi Çekebilir 6-8 Ekim olayları davasında beraat edenler açıklandı