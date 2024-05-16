6-8 Ekim olayları davası: Gültan Kışanak'a tahliye kararı

AA & Ensonhaber
HDP'nin çağrısı sonrası terör örgütü PKK yandaşlarının 6-7 Ekim 2014'te Aynularab (Kobani) bahanesiyle gerçekleştirdiği, 2 polisin şehit olduğu, 35 kişinin yaşamını yitirdiği şiddet olaylarıyla ilgili davada karar aşamasına gelindi.
Gültan Kışanak hakkında tahliye
6-8 Ekim olayları davasında "devletin birliğini ve ülkü bütünlüğünü bozma" suçundan beraat eden, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırılan Gültan Kışanak için tahliye kararı verildi.
Aldığı cezanın ardından tahliye kararı
Kışanak'ın yattığı süre göz önüne alınarak, aldığı cezanın ardından tahliyesine karar verildi.
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