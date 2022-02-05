6 muhalefet partisi genel başkanları bir araya gelecek

6 muhalefet partisi genel başkanları bir araya gelecek

CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve DEVA Partisi Genel Başkanları, bir araya gelerek partilerin "güçlendirilmiş parlamenter sistem" çalışması ele alınacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine 6 muhalefet partisi genel başkanının 12 Şubat Cumartesi günü çalışma yemeğinde bir araya geleceği bildirildi.

12 ŞUBAT AKŞAM YEMEĞİNDE BİR ARAYA GELECEKLER

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine İyi Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve DEVA Partisi Genel Başkanlarının 12 Şubat Cumartesi günü çalışma yemeğinde bir araya geleceği belirtildi.

GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM ÇALIŞMALARI ELE ALINACAK

Alınan bilgiye göre, çalışma yemeğinde 6 partinin katılımı ile gerçekleştirilen "güçlendirilmiş parlamenter sistem" çalışmasında mutabakat sağlanan esaslar masaya yatırılacak.

Genel Başkanlar, çalışmanın tek bir metin haline getirilmesi ve kamuoyuna açıklanması öncesi yol haritasını belirleyecek.