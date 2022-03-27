Petrol
119.24
0.18%
Euro
16.29
-0.21%
Dolar
14.83
0.04%
Altın
933.90
0.13%
Borsa
2176
-0.03%
Bitcoin
668.488
1.21%
BTXN Coin
40.43
-1.39%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Açık 12 C

    6 muhalefet partisi genel başkanları ikinci kez bir arada

    28 Şubat'ta güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisini imzalayan 6 muhalefet partisi genel başkanı bir kez daha bir araya geldi.
    • Haber Merkezi
    • 27.03.2022 - 20:06
    • Güncelleme : 27.03.2022 - 20:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    6 muhalefet partisi genel başkanları ikinci kez bir arada

    DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 19.30'da partisinin genel merkezinde 6 muhalefet partisi liderleriyle bir araya geldi.

    Babacan, beş siyasi parti genel başkanını kapıda karşıladı.

    İKİNCİ KEZ BİR ARAYA GELDİLER

    Babacan, ikinci kez bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ağırladı.

    6 muhalefet partisi genel başkanları ikinci kez bir arada #1

    İLK TOPLANTI KILIÇDAROĞLU'NUN ÇAĞRISIYLA YAPILMIŞTI

    12 Şubat’taki ilk çalışma yemeği, Çankaya Belediyesi’nin Ahlatlıbel’deki tesisinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çağrısı ile yapılmıştı. Liderler, 28 Şubat’ta, "Yarının Türkiyesi için Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" sunumu ve imza törenine birlikte katılmışlardı.

    6 muhalefet partisi genel başkanları ikinci kez bir arada #2

    6 muhalefet partisi genel başkanları ikinci kez bir arada #3


    İlginizi Çekebilir

    Başakşehir, MHK ve TFF'yi istifaya çağırdı
    Futbol

    Başakşehir, MHK ve TFF'yi istifaya çağırdı

    Ünlü iş insanı Murat Acar'dan kazandıran strateji
    Cryto Trade

    Ünlü iş insanı Murat Acar'dan kazandıran strateji

    Cinsel gücü artırıyor, ağrıları azaltıyor, kanserden koruyor! Uyumadan 2 saat önce içmek yetiyor...
    Sağlık

    Cinsel gücü artırıyor, ağrıları azaltıyor, kanserden koruyor! Uyumadan 2 saat önce içmek yetiyor...

    Görüş Bildir