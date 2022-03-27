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6 muhalefet partisi genel başkanları ikinci kez bir arada

6 muhalefet partisi genel başkanları ikinci kez bir arada

28 Şubat'ta güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisini imzalayan 6 muhalefet partisi genel başkanı bir kez daha bir araya geldi.