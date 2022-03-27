- Haberler
- Politika Haberleri
- 6 muhalefet partisi genel başkanları ikinci kez bir arada
6 muhalefet partisi genel başkanları ikinci kez bir arada
28 Şubat'ta güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisini imzalayan 6 muhalefet partisi genel başkanı bir kez daha bir araya geldi.
- Haber Merkezi
- 27.03.2022 - 20:06
- Güncelleme : 27.03.2022 - 20:45
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 19.30'da partisinin genel merkezinde 6 muhalefet partisi liderleriyle bir araya geldi.
Babacan, beş siyasi parti genel başkanını kapıda karşıladı.
İKİNCİ KEZ BİR ARAYA GELDİLER
Babacan, ikinci kez bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ağırladı.
İLK TOPLANTI KILIÇDAROĞLU'NUN ÇAĞRISIYLA YAPILMIŞTI
12 Şubat’taki ilk çalışma yemeği, Çankaya Belediyesi’nin Ahlatlıbel’deki tesisinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çağrısı ile yapılmıştı. Liderler, 28 Şubat’ta, "Yarının Türkiyesi için Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" sunumu ve imza törenine birlikte katılmışlardı.