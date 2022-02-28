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    6 muhalefet partisinin liderleri salona yan yana yürüyerek girdi

    6 muhalefet partisinin liderleri salona yan yana yürüyerek girdi

    Güçlendirilmiş parlamenter sisteminin anlatıldığı programa katılan 6 parti lideri salona girişte yan yana yürümeye özen gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 28.02.2022 - 14:28
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    Muhalefetteki 6 partinin genel başkan yarımcılarının yürüttüğü güçlendirilmiş parlamenter sistem görüşmelerinin ardından muhalefet liderleri Ankara'da bir çalışma yemeğine katılmıştı.

    YARININ TÜRKİYESİ TÖRENİ

    Liderler beraber verdikleri ilk pozdan sonra yaptıkları ortak açıklamada, 28 Şubat'ta bir araya geleceklerini ve ortak mutabakat metnini açıklayacaklarını duyurmuşlardı.

    Liderler bugün düzenlenen Yarının Türkiyesi İçin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Sunum ve İmza Töreni'nde bir araya geldi.

    6 muhalefet partisinin liderleri salona yan yana yürüyerek girdi VİDEO

    SALONA YAN YANA GELDİLER

    İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan salona beraber girdi.

    Liderlerin bir araya geleceğinin açıklanmasının ardından zun bir süre kamuoyunda gündeme gelen oturma sırası tartışmalarına karşı liderler salona girişte yan yana yürümeye dikkat ettiler.

    6 muhalefet partisinin liderleri salona yan yana yürüyerek girdi #1


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