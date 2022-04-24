6 parti lideri üçüncü kez bir araya geldi

6 parti lideri üçüncü kez bir araya geldi

CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin genel başkanları Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın ev sahipliğinde toplandı.

Gültekin Uysal, Demokrat Parti Genel Merkezi'ndeki toplantıya makam araçlarıyla ayrı ayrı gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu kapıda karşıladı.

Akşener tatlıyla geldi

Meral Akşener'in Gültekin Uysal'a elinde tatlıyla gelmesi dikkat çekti.

Genel başkanlar iftarın ardından toplantıya geçti.

Toplantı sonrası açıklama bekleniyor

AA'da yer alan habere göre basına kapalı düzenlenen toplantının ardından yazılı bir açıklama yapılması bekleniyor.