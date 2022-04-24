Petrol
106.2
-1.97%
Euro
15.92
-0.17%
Dolar
14.74
0.27%
Altın
915.67
-0.75%
Borsa
2473
-3.30%
Bitcoin
587.592
-0.44%
BTXN Coin
25.55
10.46%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Açık 19 C
    6 parti lideri üçüncü kez bir araya geldi

    6 parti lideri üçüncü kez bir araya geldi

    CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin genel başkanları Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın ev sahipliğinde toplandı.
    • 24.04.2022 - 20:33
    • Güncelleme : 24.04.2022 - 21:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Gültekin Uysal, Demokrat Parti Genel Merkezi'ndeki toplantıya makam araçlarıyla ayrı ayrı gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu kapıda karşıladı.

    Akşener tatlıyla geldi

    Meral Akşener'in Gültekin Uysal'a elinde tatlıyla gelmesi dikkat çekti.

    Genel başkanlar iftarın ardından toplantıya geçti.

    6 parti lideri üçüncü kez bir araya geldi #1

    Toplantı sonrası açıklama bekleniyor

    AA'da yer alan habere göre basına kapalı düzenlenen toplantının ardından yazılı bir açıklama yapılması bekleniyor.

    6 parti lideri üçüncü kez bir araya geldi #2

    6 parti lideri üçüncü kez bir araya geldi #3

    6 parti lideri üçüncü kez bir araya geldi #4

    6 parti lideri üçüncü kez bir araya geldi #5

    6 parti lideri üçüncü kez bir araya geldi #6

    6 parti lideri üçüncü kez bir araya geldi #7

    6 parti lideri üçüncü kez bir araya geldi #8


    İlginizi Çekebilir

    The Times, Türkiye üzerinden algı yapmaya çalıştı
    Dünya

    The Times, Türkiye üzerinden algı yapmaya çalıştı

    Karabük'te uzman onbaşıdan sürpriz evlilik teklifi
    Gündem

    Karabük'te uzman onbaşıdan sürpriz evlilik teklifi

    BitBot ile hemen kazanın!
    Bitbot

    BitBot ile hemen kazanın!

    Görüş Bildir