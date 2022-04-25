6 siyasi parti liderinden üçüncü ortak açıklama

6 siyasi partinin genel başkanlarının ­bir araya geldiği 3. liderler buluşmasının ardından, yeni seçim yasasına karşı siaysi iş birliğini derinleştireceklerini açıkladılar.

“Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” mutabakat metnine imza atan 6 siyasi partinin liderleri, üçüncü buluşmayı bugün Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın ev sahipliğindeki iftar yemeğinde yaptı.

Özal'ın makam odasında iftar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun ağırlandığı iftar yemeği; eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın ANAP Genel Başkanı olarak son kullandığı makam odasında yenildi.

6 parti lideri üçüncü kez bir araya geldi VİDEO





Görüşme 6.5 saat sürdü

ANKA'nın haberine göre; altı liderin saat 19.33’te başlayan buluşması, saat 01.20 sıralarında sona erdi.

Yaklaşık altı saat süren toplantının ardından, 6 liderin imzasıyla yapılan ortak yazılı açıklama şöyle:

"Güçlendirilmiş parlamenter sistemde kararlıyız"

“Milli Egemenliğimizin kaynağı Gazi Meclisimizin, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 23 Nisan 1920’de açılışının 102. yıldönümünden bir gün sonra bir araya gelen altı siyasi partinin liderler olarak, TBMM’ye yeniden itibar kazandıracak ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’ konusundaki kararlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz."





"İktidar, yeni seçim yasasıyla siyaset mühendisliği peşinde"

"Bu bağlamda, iktidarın yeni seçim yasası ile yapmak istediği siyaset mühendisliğine karşı iş birliğimizi derinleştirerek sürdürme yönündeki çalışmalarımızı gözden geçirdik. Yoksullaşmayı derinleştiren hayat pahalılığı ve yaşanan ekonomik yıkım sürecinden çıkış yolları konusunda da görüş alışverişinde bulunduk.

Çalışma gruplarının görev alanları konuşuldu

Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş sürecinin anayasal ve yasal çerçevesi, seçim güvenliği ve işbirliğimizin temel ilke ve hedefleri konularında oluşturmaya karar verdiğimiz çalışma gruplarının görev alanları ve çalışma yöntemlerini ele aldık."

Çalışma grubuna 4 görev

Bu çerçevede anayasal ve yasal mevzuatla ilgili çalışma grubu;

Siyasi ahlak yasası, Ekonomik ve Sosyal Konseye işlerlik kazandırılması ile ilgili düzenlemeler, Merkez Bankası bağımsızlığının teminat altına alınması, Uzun vadeli strateji ve planlamadan sorumlu bir kurumsal yapının oluşturulması, konularında yasal hazırlık yapılması için görevlendirilmiştir.

Cumhurbaşkanı adayı nasıl belirlenecek

"Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda liderler olarak birçok kez vurguladığımız gibi uzlaşmacı, özgürlükçü, demokratik değerleri içselleştirmiş, milletimizin tamamını kucaklayan, siyasi ahlak ilkelerini benimseyen, liyakat sahibi bir aday belirleyeceğiz."

"İktidar, Biden'ın 'soykırım' ifadesine sessiz kalmıştır"

"Ayrıca, bugün ABD Başkanı Joe Biden’ın tarihi gerçekleri siyasi istismar aracı yapan açıklamasını kınıyor, geçen sene ‘soykırım’ ifadesinin ABD Başkanı tarafından ilk kez kullanılmasına güncel kaygılarla sessiz kalan iktidarın bu ağır vebalin ortak sorumluluğunu taşıdığını vurguluyoruz.”

Karamollaoğlu'ndan açıklama

Buluşmaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, ortak yazılı açıklama metnini paylaşarak, “Ortak sorunlarımız karşısında ortak sorumluluklarımızın farkındayız. Başta ev sahibi Gültekin Uysal Bey olmak üzere, Sayın Genel Başkanlara teşekkür ediyor; bu verimli toplantıda aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.