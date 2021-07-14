Ömer Çelik'ten AK Parti MYK sonrası açıklama

Partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 15 Temmuz'un 5.yıl dönümünü andı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Açıklamalarında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne değinen Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"MİLLETİMİZİN DİRENİŞİNE 15 TEMMUZ'DA ŞAHİT OLDUK"

"Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde milletimizin direnişine 15 Temmuz'da şahit olduk. Kendi milletine silah çekenden daha alçak yoktur. Bu mücadeleyi sürdürmeye devam ediyoruz. Yarın sayın Cumhurbaşkanımız TBMM'deki 15 Temmuz töreninde konuşacak, şehit yakınlarıyla bir araya gelecek. Yurt içi ve yurt dışında 15 Temmuz Derneği'nin gerçekleştir.

"O GECE MİLLETİN GÜÇLÜ İRADESİYLE EMELLERİNE KAVUŞAMADILAR"

Türkiye genelinde bütün camilerden milletimize cesaret veren o selalar tekrar yükselecek. İlk defa tarihimizde bütün milletimiz sahaya dökülerek topyekûn bir mücadele ortaya koydu. Asker üniformasına girmiş teröristler o gece milletin güçlü iradesiyle emellerine kavuşamadılar. DEAŞ kadar sapkın örgüt olan FETÖ'yü himaye etmelerinin hiçbir anlamı yoktur. Terörle mücadeledeki çifte standardın altını çizmek isteriz. Dünyanın her tarafında demokrasiyi desteklediğini söyleyenler esas olarak o gün bu sınavı geçememiştir. Çok sonradan 'biz o geceyi anlayamadık, daha sonra fark ettik' gibisinden birtakım yaklaşımlar ürettiler."

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle;

"İnkar politikalarına karşı olduğumuz gibi bunun öbür yüzünü oluşturan terör politikalarına ve terörün kendisine karşı mücadele son derece güçlü bir mücadeledir. Marmara'daki müsilajdan diğer çevre konularını tartışıyoruz. İklim değişikliğiyle mücadelede Türkiye modeli vizyon belgesi hazırlığı var partimizin. Doğanın kazanımlarının arttırılmasına, çevrenin kuvvetlendirilmesine dönük olarak çeşitli stratejileri bizlerle paylaşıldı.

Bu konuda şehirlerdeki çevre siyasetiyle ilgili attığımız konularda vatandaşlarımız daha da bilgilendirilecek. Enerji, endüstri başlıkları, ormancılık konusunda neler yaptığımız, her alana değinen Emine Erdoğan'ın liderliğinde sıfır atık konusu. Tüm bunlar kapsamlı bir şekilde MYK'mız tarafından ele alındı.

Ömer Çelik: İklim değişikliğiyle mücadelede Türkiye modeli hazırlığı var partimizin VİDEO

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"SON 5 GÜNDÜR MARMARA DENİZİNDE MÜSİLAJ GÖRÜLMEDİ"

Bütün bunları birleştiren daha yaşanabilir çevre siyasetinin hayata geçirilmesi konusunda, medeni şehrin alt başlıkların daha güçlü bir şekilde siyasetimizin parçası olarak hayata geçirilmesi, bilincin arttırılmasıdır. Çeşitli illerde gençlerle birlikte şehir buluşmaların sayısını arttıracağız. Marmara'daki musilajın temizlenmesiyle ilgili olarak son derece iyi haberler alıyoruz. Son 5 gündür Marmara denizinde müsilaj görülmedi. Teyakkuz halimiz devam ediyor. Kötü görüntüyü aşacak şekilde dipteki temizliğin ortaya çıkması çalışmalar güçlü şekilde devam edecek.

"60 MİLYONA YAKIN AŞI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ OLDU"

Aşı konusunda da 60 milyona yakın bir aşı gerçekleştirilmiş oldu. Sağlık çalışanları, birtakım yaşlılar üçüncü doz aşılarını oldular. Verilen randevuların zamanında gidilmesi, aşıların israf olmaması çok önemli. Aşılama ancak bizim pandemi ile karşı karşıya kaldığımız büyük sıkıntıyı aşmamızı sağlayacak. Hayvanları Koruma Yasası yüce meclisin takdiriyle hayata geçmiş oldu. Hayvanlara eziyet edenler, işkence edenlerin, soyuna yok olmasına sebep olanların hepsinin cezalandırıldığı yasa ortaya çıktı. Geçmişte kabahat olanlar artık cürüm sayılıyor."