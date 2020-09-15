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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Guiseppe Conte ile bir telefon görüşmesi yaptı.
    • AA
    • 15.09.2020 - 22:12
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İtalya Başbakanı Sayın Giuseppe Conte ile yaptığı görüşmede, Türkiye-İtalya ilişkileri ve bölgesel meseleler ele alındı.

    "YUNAN VE RUM DOSTLARIMIZIN YANINDAYIZ" DEMİŞTİ

    Fransa'nın ev sahipliğinde Korsika adasında gerçekleştirilen MED-7 adıyla anılan Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi’ne katılan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte,şunları söylemişti:

    "Türk tarafının tek taraflı eylemleri karşısında Yunanistan ve Kıbrıs’tan (Rum Kesimi) dostlarımıza güçlü dayanışmamızı belirtmek istiyorum. İtalya olarak biz bunu hep yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bu noktada, AB Dönem Başkanı Almanya’nın ve AB liderlerinin süregelen anlaşmazlıkları kökünden ele alan ve diyaloğu yeniden başlatacak daha yapıcı yaklaşımlar için desteklemek önemlidir."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü #1

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