Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefon görüşmesinde, ramazanda İsrail'in müdahalesiyle Filistin'de yaşanan olayların üzüntü ve endişe verici olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçirdiği ameliyat dolayısıyla Ürdün Kralı 2. Abdullah'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Görüşmede ayrıca İsrail'in, Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik saldırısı ele alındı.

Geçmiş olsun dileklerini iletti

Görüşmeye dair detayları sosyal medya hesabından paylaşan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmemizde, geçirdiği ameliyat dolayısıyla aziz kardeşime geçmiş olsun dileklerimi ileterek sağlık ve afiyet temennisinde bulundum.

"Filistin'de yaşanan olaylar bizi üzüntü ve endişeye sevk etti"

Elbette mübarek Ramazan ayında İsrail’in müdahaleleriyle Filistin’de yaşanan olaylar bizi üzüntü ve endişeye sevk etti. Sayın Abdullah ile bölgenin barışa kavuşması için atılacak adımlar noktasında Türkiye ve Ürdün olarak yakın iş birliği içinde olma hususunda mutabık kaldık."