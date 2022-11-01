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    6'lı masa 42 gün sonra toplanacak

    6'lı masa, adaylık konusu etrafında süren tartışmalar gölgesinde 14 Kasım'da 8'inci kez bir araya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 01.11.2022 - 10:41
    • Güncelleme : 01.11.2022 - 10:44
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    6'lı masa 42 gün sonra toplanacak

    Türkiye 2023 seçimlerine hazırlanıyor.

    Sandık en geç 7 ay içerisinde halkın önüne çıkacak.

    Bu kapsamda partilerin seçim hazırlıkları hız kazandı.

    Parlamenter sisteme geçiş üzerinde mutabakat sağlayan ve 6'lı masayı kuran partiler de toplantılarına devam ediyor.

    8'inci toplantı 14 Kasım'da

    Partiler arasında adaylık tartışmaları ve karşılıklı nabız yoklayan, üstü kapalı tehdit eden demeçler devam ederken 6'lı masa liderleri 8'inci kez tolanıyor.

    Liderler, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ev sahipliğinde 14 Kasım'da bir araya gelecek.

    Liderler bu tarihte son toplantıdan 42 gün sonra buluşmuş olacak.

    Akşener'in CHP'lileri rahatsız eden açıklamaları

    Bu 42 günlük süreç içinde ise 6'lı masa kriz üzerine kriz yaşadı.

    Liderler ve parti kurmayları açıklamaları ile defalarca karşı karşıya geldi.

    İyi Parti lideri Meral Akşener'in "Masaya davet ettiniz geldik. Sağcı istemiyorsanız etmeyin kardeşim" açıklaması, kulislerde yankı bulmuştu.

    Akşener'in bu açıklaması CHP'liler tarafından sineye çekilirken sık sık "seçime kazanacak bir aday ile gidilmeli" vurgusu da her geçen gün gerilimi artırıyor.

    Kılıçdaroğlu'nun beni deneyin çıkışı

    Bu süreçte CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir TV programında ifade ettiği "Bir de şu Kılıçdaroğlu'nu deneyelim, o nasıl bir adam görelim denmesi lazım" sözleri de adaylığındaki ısrarını gözler önüne serdi.

    "Herkes aklını başına toplasın"

    Ali Babacan'ın ortak aday konusundaki tartışmalara yönelik, açıklamaları da kamuoyunda yankı uyandırdı.

    Babacan, katıldığı bir televizyon programında millet ittifakının ortak aday çıkaramadığı 2018 seçimlerini hatırlatarak, "Muhalefet aklını başına alsın. Bu iş ya beraber olacak ya da hiç olmayacak" ifadelerini kullanmıştı.

    6 lı masa 42 gün sonra toplanacak #1


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