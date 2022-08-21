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    6’lı masa Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi

    Altı muhalefet partisi lideri, bugün altıncı kez bir araya geldi. Toplantı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliği yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 21.08.2022 - 14:51
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    6’lı masa Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi

    CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanları, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde toplandı.

    Karamollaoğlu, "Liderler Buluşması"na ayrı ayrı gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu Saadet Partisi Genel Merkezi'nin girişinde karşıladı.

    Yemekte bir araya gelecekler

    Genel başkanlar, basına kapalı toplantı sonrası yemekte de bir araya gelecek. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

    Komisyon çalışmaları değerlendirilecek

    Toplantının en önemli gündem maddesi, daha önce kurulan komisyonların çalışmaları olacak. Muhalefet partilerinin liderleri, çalışmaları değerlendirecek. Bundan sonrasına ilişkin yol haritasını belirleyecek.

    Altılı masa bünyesinde kurulan Anayasa Komisyonu'nun "güçlendirilmiş parlamenter sistem" çalışması da gündemde. Toplantıda seçim güvenliği de ele alınacak konular arasında yer alıyor.

    Cumhurbaşkanı adayı konusu gündem maddelerinde yok

    Henüz üzerinde uzlaşı sağlanamayan Cumhurbaşkanı adayı konusu, toplantının duyurulan gündem maddelerinden biri değil. Liderlerden birinin konuyu masaya taşıması halinde aday ismi üzerinde değerlendirme yapılması bekleniyor.

    Tolantılara 45 gün ara verilecek

    6'ncı buluşmanın ardından görüşmelere 45 gün ara verilmesi planlanıyor. İkinci tur görüşmelerin zamanını ve içeriğini ise daha sonra liderler belirleyecek.

    6’lı masa Saadet Partisi Genel Merkezi nde bir araya geldi #1

    6’lı masa Saadet Partisi Genel Merkezi nde bir araya geldi #2

    6’lı masa Saadet Partisi Genel Merkezi nde bir araya geldi #3

    6’lı masa Saadet Partisi Genel Merkezi nde bir araya geldi #4

    6’lı masa Saadet Partisi Genel Merkezi nde bir araya geldi #5

    6’lı masa Saadet Partisi Genel Merkezi nde bir araya geldi #6

    6’lı masa Saadet Partisi Genel Merkezi nde bir araya geldi #7

    6’lı masa Saadet Partisi Genel Merkezi nde bir araya geldi #8

    6’lı masa Saadet Partisi Genel Merkezi nde bir araya geldi #9


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