6'lı masada aday belirleme süreci başladı

Ali Babacan 6'lı masada cumhurbaşkanlı adayını konuşmaya başladıklarını söylerken Eski DSP Genel Başkanı Masum Türker, masanın Ali Babacan'ı aday göstereceği kulis bilgisini paylaştı.

2022'nin son haftasına girdik.

2023 ise akıllara 'seçim yılı' olarak nakşedilmiş durumda.

Haziran 2023'te yapılacak seçimlere 6 ay gibi kısa bir süre kaldı. Bu kapsamda siyasi partiler saha çalışmalarına start verdi.

Bir yandan da aday belirleme süreci işliyor.

Cumhur İttifakı'nın doğal adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına muhalefetin kimi çıkartacağı merak konusu.

6'lı masada anlaşmazlıklar ve aday çekişmesi

6 liderin bir masa etrafında 'parlamenter sisteme dönüş' mutabakatı ile bir araya gelmesi muhalefeti yeterince bütünleştirmeye yetmedi.

6'lı masa kurulduğundan itibaren çekişme ve anlaşmazlıklar her açıdan kamuoyuna yansıyor.

Sön dönemde ise adaylık üzerine tartışmalar masayı dağıtacak boyutlara ulaştı.

Aday konususu masaya geliyor

6'lı masa 10'uncu kez bir araya gelecek. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantı bir açıdan diğerlerine göre farklılık arz ediyor.

Bundan önce yapılan toplantılardan sonra liderler ısrarla aday konusunun gündeme gelmediğini vurgulamıştı.

Bu toplantıda ise gündem aday belirleme olacak.

"Umarız fazla bir anlaşmazlık çıkmaz"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "6’lı Masa'da cumhurbaşkanı adaylığı için görüşmeye başladık, umarız fazla bir anlaşmazlık çıkmaz." dedi.

Daha önce de muhalefet kanadından birçok isim adayın ocak ayı başında kamuoyuna duyurulacağı yönünde açıklamalar gelmişti.

"Aday Ali Babacan olacak"

Eski DSP Genel Başkanı Masum Türker de CNN Türk'te yayınlanan programda konuya ilişkin kulis bilgilerini paylaştı.

Türker, Kemal Kılıçödaroğlu'nun kendi adaylığı için ısrarını sürdüreceğini fakat Meral Akşener'in onay vermemesi durumunda Ali Babacan'ı teklif edeceğini söyledi.

Türkiye şöyle konuştu:

"Adını duyduğumuz biri olacak. Ya Kemal Bey olacak ya da onun, Meral Hanım'ın 6'lı masanında beraber çalıştığı biri olacak. Siyasetten olacak, AK Parti eleştirecek bir şey bulamayacak. CHP'nin de kabul edeceği itiraz edemeyeceği, şu anda da 6'lı masada bulunan isim gündeme gelecek."

Masum Türker: Altılı Masa’nın adayı Ali Babacan ViDEO

