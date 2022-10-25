6'lı masada görev dağılımı senaryoları

6'lı masada liderlerin, seçimin kazanılması durumunda nasıl görev alacakları, yönetime nasıl katılacakları üzerinde senaryolara çalışılıyor

2023'teki tarihi seçimlere yaklaşık 8 ay kaldı.

Cumhur İttifakı'nın adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğu üzerine basa basa söykenirken 6'lı masada aday kavgası her fırsatta ortaya çıkıyor.

'Kazanırsak ne yapacağız' tartışması

Üzerinde mutabık kalınan bir isim henüz ortaya çıkmazken masa etrafındaki liderlerin seçimin kazanılmasından sonra alacakları görevler de tartışma konusu oldu.

Parlamenter sisteme geçiş üzerinde mutabık kalan liderler, seçim sürecinde ve sonrasında yapılacakları da masa etrafında belirlemeye çalışıyor.

Liderlerin görev dağılımında iki seçenek

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre; bu kapsamda görev dağılımı tartışmaları da başladı.

Hepsi cumhurbaşkanı yardımcısı olacak

Liderlerin görev dağılımında masada iki seçenek ele alındı. İlk seçenek, liderlerin cumhurbaşkanı yardımcısı olması yönünde. Bu seçenekte liderler, cumhurbaşkanı yardımcısı olarak yönetimde aktif olarak görev alacak.

Fakat liderlerin milletvekili adayı olması ve seçilirlerse de istifa etmeleri gerekecek.

Bu seçeneğe, TBMM’de sandalye kaybedilmesine neden olması dolayısıyla sıcak bakılmıyor.

"Yardımcılar köprü görevi göremez"

Liderlerin, özellikle cumhurbaşkanı yardımcısının Meclis’le bağlantısı bulunmaması ve köprü görevi göremeyecek olması nedeniyle bu fikre uzak oldukları bildirildi.

Yeni bir kurula genel başkan sıfatı ile katılacaklar

Diğer seçenek ise genel başkanların, milletvekili ve parti genel başkanı sıfatıyla “Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu”na benzer bir danışma kuruluna üye olmaları.

Bu durumda genel başkanlar, danışma kurulu sıfatıyla da tanımlanabilecek bir kurul aracılığı ile Meclis ve Cumhurbaşkanı arasında bağlantı görevini üstlenecek, Cumhurbaşkanı’na atacağı adımlarda fikir verecek.