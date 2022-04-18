6'lı masada küçük ortaklar küstü

Kemal Kılıçdaroğlu, DP Lideri Gültekin Uysal'ın "20 yıllık AK Parti döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak" ifadelerine alınan Ahmet Davutoğlu'nu gönlünü almak için telefonla aradı.

Parlamenter sisteme dönüşte anlaşan muhalefetin 6'lı masayı kurmasından sonra başlayan çekişmeler, 'ömrü uzun olmaz' yorumlarını haklı çıkartacak boyutlara ulaştı.

İstişare ve ortak akıl şiarıyla yola çıkan liderlerin hemen her gün farklı çıkışları, ittifakta dargınlıklara daha şimdiden başladı.

Son kırgınlığa ise Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal neden oldu.

Uysal'ın sözleri Davutoğlu'nu üzdü

Uysal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ittifakın Cumhurbaşkanı adayının özelliklerini sıralarken "20 yıllık AK Parti döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak." ifadesine yer verdi.

Sarf ettiği sözler ittifak üyelerine rahatsızlık veren Uysal, özür dilese de kırgınlık giderilemedi.

Kılıçdaroğlu, Davutoğlu'nun gönlünü aldı

Devreye giren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uysal'ın açıklamalarından rahatsız olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu aradı.

Konuyu köşesine taşıyan gazeteci İsmail Saymaz, telefon görüşmesinde geçen diyaloğa ilişkin bilgi verdi.

Kılıçdaroğlu, Davutoğlu'na bugün Uysal ile görülmesinden önce kendisine bir şey söylemek isteyip istemediğini sordu.

"CHP sessiz kalmamalıydı"

Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'na üzüldüğünü, yaşananların uzlaşı ortamı oluşturmaya çalışırken yaşanmasının hoş olmadığını söylerken CHP'nin sessiz kalmasına da kızdı.

Davutoğlu'nun, yakın çevresine CHP'nin de bir şeyler söylemesi gerektiğini söyledi.

Uysal'ın liderler turu

Gülteki Uysal, bugün Kılıçdaroğlu ve Temel Karamollaoğlu'nu, yarın Ali Babacan'ı, çarşamba günü Meral Akşener ve Davutoğlu'nu ziyaret edecek.