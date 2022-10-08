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    6'lı masanın Ortak Çalışma Grubu ilk toplantısını yaptı

    Muhalefetin, ortak politikalar üzerinde çalışmak üzere kurulmasını kararı verdiği “Ortak Çalışma Grubu” ilk kez DEVA Partisi Genel Merkezi'nde toplandı.
    • 08.10.2022 - 20:02
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    6'lı masanın Ortak Çalışma Grubu ilk toplantısını yaptı

    2023 seçimlerine yaklaşık 8 ay gibi kısa bir süre kala partilerin çalışmaları hız kazandı.

    6'lı masa ikinci tur toplantısında Ortak Çalışma Grubu kurulması kararı almıştı.

    İlk toplantılarını yaptılar

    ANKA'nin haberine göre bu kapsamda grup ilk toplantısını gerçekleştirdi.

    DEVA Partisi ev sahipliğinde yapılan ilk toplantıya; CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Çanakcı, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feridun Bilgin, Saadet Partisi Genel Başkan Vekili Sabri Tekir ve Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp katıldı.

    İlk topantı DEVA'da

    İlk toplantının fotoğrafları, DEVA Partisi’nin sosyal medya hesabında paylaşıldı.

    Altılı masanın 2 Ekim’de CHP Genel Merkezi’ndeki toplantısının ardından yayınlanan ortak bildiride, “Ülkemizin önemli temel politika alanları için ortak bir çalışma grubu kurulmasına, halkımızın menfaatleri doğrultusunda ortak politikalar belirlenmesine ve bu politikaların ortak taahhütlerimiz olarak kamuoyuna ilan edilmesine karar verdik” ifadeleri kullanılmıştı.

    6 lı masanın Ortak Çalışma Grubu ilk toplantısını yaptı #1

    6 lı masanın Ortak Çalışma Grubu ilk toplantısını yaptı #2


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