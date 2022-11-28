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6’lı masanın skandal anayasa teklifi tartışmalara neden oldu

6’lı masanın skandal anayasa teklifi tartışmalara neden oldu

Başkanlık sistemi yerine güçlendirilmiş parlamenter sistem getirecekler. Başkanı da Başbakanı da halk seçecek.