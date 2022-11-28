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    6’lı masanın skandal anayasa teklifi tartışmalara neden oldu

    6’lı masanın skandal anayasa teklifi tartışmalara neden oldu

    Başkanlık sistemi yerine güçlendirilmiş parlamenter sistem getirecekler. Başkanı da Başbakanı da halk seçecek.
    • Haber Merkezi
    • 28.11.2022 - 22:43
    • Güncelleme : 28.11.2022 - 22:49
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    6’lı masanın büyük şovla kamuoyuna açıkladığı yeni anayasa taslağı, ülkeyi krize sokacak çelişkilerle dolu.

    TV100 canlı yayınında dikkat çeken bir tartışma yaşandı.

    İyi Partili Uğur Poyraz, Cumhurbaşkanı’nın halk tarafından seçilmeye devam edeceğini, halkın bunu seçtiğini söyledi.

    Bunun üzerine Hacı Yakışıklı araya girdi ve başkanlık sistemini de halkın seçtiğini hatırlattı.

    6’lı masanın skandal anayasa teklifi tartışmalara neden oldu - Video

    6’lı masanın skandal anayasa teklifi tartışmalara neden oldu #1

    6’lı masanın skandal anayasa teklifi tartışmalara neden oldu #2


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