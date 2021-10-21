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    Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Austin ile görüştü

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile bir araya geldi.
    • AA
    • 21.10.2021 - 21:04
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    Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Austin ile görüştü

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği NATO Karargahı'nda çeşitli görüşmelerde bulundu.

    İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir araya gelen Akar, daha sonra ABD Savunma Bakanı Austin ile de toplantı öncesinde kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

    GÖRÜŞMEDE G20 ZİRVESİ ELE ALINDI

    Görüşmede, Roma'da gerçekleştirilecek G20 Liderler Zirvesi öncesinde olumlu gündem oluşturulması için ayrıntılı bir görüşme yapılmasının gerekliliği ele alındı.

    Hulusi Akar, ABD li mevkidaşı Austin ile görüştü #1

    Hulusi Akar, ABD li mevkidaşı Austin ile görüştü #2

    Hulusi Akar, ABD li mevkidaşı Austin ile görüştü #3

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