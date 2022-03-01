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Hulusi Akar, Rus Savunma Bakanı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu'yla yaptığı görüşmesinde acil ateşe ihtiyaç olduğunu vurguladı.
- AA & Ensonhaber
- 01.03.2022 - 17:39
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları, 6'ncı gününe girerken, telefon diplomasisi de devam ediyor.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus mevkidaşıyla görüştü.
ATEŞKESE VURGU YAPTI
Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu'yla telefon görüşmesinde Ukrayna'da tahliyeler dahil insani durumun iyileştirilmesi için ateşkese olan acil ihtiyacı vurguladı.