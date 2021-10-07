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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Destici ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.
- DHA
- 07.10.2021 - 18:17
- Güncelleme : 07.10.2021 - 19:11
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.
GÖRÜŞME 1 SAAT 20 DAKİKA SÜRDÜ
Destici'yi, partiye gelişinde AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, 1 saat 20 dakika sürdü. Destici, görüşmenin ardından AK Parti'den ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Destici ile görüştü VİDEO