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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Destici ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.
    • DHA
    • 07.10.2021 - 18:17
    • Güncelleme : 07.10.2021 - 19:11
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Destici ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.

    GÖRÜŞME 1 SAAT 20 DAKİKA SÜRDÜ

    Destici'yi, partiye gelişinde AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, 1 saat 20 dakika sürdü. Destici, görüşmenin ardından AK Parti'den ayrıldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Destici ile görüştü VİDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Destici ile görüştü #1

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