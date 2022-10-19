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    Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
    • 19.10.2022 - 21:36
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    Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Güvenlik konuları ele alındı

    Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, NATO, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındığı belirtildi.

    Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü #1


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