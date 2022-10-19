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Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
- 19.10.2022 - 21:36
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Güvenlik konuları ele alındı
Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, NATO, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındığı belirtildi.