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ABD Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'ten Ali Babacan'a ziyaret

ABD Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'ten Ali Babacan'a ziyaret

İyi Parti ve HDP'yi ziyaret eden ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'in son durağı DEVA Partisi oldu.