ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İklim Zirvesi'ne davet etti

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İklim Zirvesi'ne davet etti.

ABD Başkanı Joe Biden, 22-23 Nisan'daki İklim Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı davet etti.

40 DEVLET BAŞKANI DAVETLİ

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "Başkan Biden, 22-23 Nisan'da ev sahipliği yapacağı ve çevrim içi düzenlenecek Liderler İklim Zirvesine 40 dünya liderini davet etti." ifadesine yer verildi.

CANLI YAYINLANACAK

Söz konusu zirvenin kamuya açık şekilde canlı yayınlanacağına işaret edilen açıklamada, Biden'ın göreve geldiği ilk gün, Donald Trump'ın ayrıldığı Paris İklim Anlaşmasına geri döndüğü anımsatıldı.

AMAÇ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE DAHA GÜÇLÜ MÜCADELE

Açıklamada, liderler zirvesinde, iklim değişikliği ile daha güçlü bir mücadelenin aciliyetinin ve ekonomik yararlarının altının çizileceği aktarılırken, "Glasgow'da, kasım ayında toplanacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı öncesi, bu zirve önemli bir kilometre taşı olacaktır." değerlendirmesine yer verildi.

KİMLER DAVETLİ

Biden'ın davet ettiği 40 dünya lideri listesinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Çin Devlet Bakanı Şi Cinping, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İngiltere Başbakanı Boris Johnson gibi isimler yer aldı.