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    ABD Büyükelçiliği'nin yeni binası açıldı

    ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin yapımı tamamlanan yeni binasının resmi açılışı yapıldı.
    • 29.08.2022 - 18:45
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    ABD Büyükelçiliği'nin yeni binası açıldı

    ABD Büyükelçiliği'nin Ankara'nın Çankaya ilçesi Çukurambar semtinde bulunan yeni binanın yapımı tamamlandı.

    ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ve eşi Cheryl Flake, deniz piyadeleri ve büyükelçilik mensupları, ABD bayrağının büyükelçiliğin yeni yerleşkesinde göndere çekildiği törene katıldı.

    "Büyük memnuniyet duyuyoruz"

    Büyükelçiliğin Twitter hesabından paylaşılan videoda, Büyükelçi Flake, "Yeni yerleşkemizin açılışını gerçekleştirmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Yeni hizmet binamız, en yüksek düzeyde verimlilik ve sürdürülebilirlik standartlarıyla inşa edilmiş, tamamıyla modern bir bina. Ayrıca, Türk muhataplarımızı, ortaklarımızı ve vize başvurusunda bulunanları yeni binamızda ağırlamaktan memnuniyet duyacağız" ifadelerini kullandı.

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