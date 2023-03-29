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DHA

14 Mayıs seçimleri öncesinde muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yoğun görüşme trafiği devam ediyor.

Kılıçdaroğlu, adaylığı kesinleştikten sonra muhalif parti liderlerinin yanında ülkelerin Ankara'daki temsilcileri ile de bir araya geliyor.

Bu kapsamda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükelçisi Jeffry Flake ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Flake'i genel merkezdeki makamında kabul etti.

Görüşmede Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti.

ABD Büyükelçisi Jeffry Flake'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na ziyaret

ABD'den muhalefet açık destek

Seçimlere 46 gün kala yapılan bu görüşme, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Türkiye ile yaptığı açıklamaları da akıllara getirdi.

Bilindiği üzere Joe Biden, açık bir şekilde Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan yönetiminin son bulması için muhalefete destek vereceklerini açık açık dile getirmişti.

Kılıçdaroğlu, ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü #3

ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye ile ilgili şunları söylemişti:

"Bence ona (Erdoğan'a) çok farklı bir yaklaşım uygulamalıyız. Muhalif liderleri desteklediğimizi açıkça göstermemiz lazım. Parlamento'ya katkı sunmak isteyen Kürt toplumunu entegre etmek için... Bu iş bir süre iyi gidiyordu.

Yani çok endişeliyim. Ama benim yaptığım gibi onlarla doğrudan temasa geçip Erdoğan'ı yenecek duruma gelmeleri için hala var olan Türk liderliği unsurlarından daha fazla verim almalı ve onları güçlendirmeliyiz. Darbe ile değil, seçim süreci ile..."

Kılıçdaroğlu, ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü #4