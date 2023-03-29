ABD Büyükelçisi Jeffry Flake'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na ziyaret CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD Büyükelçisi Jeffry Flake'i makamında kabul etti.

DHA

14 Mayıs seçimleri öncesinde muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yoğun görüşme trafiği devam ediyor.

Kılıçdaroğlu, adaylığı kesinleştikten sonra muhalif parti liderlerinin yanında ülkelerin Ankara'daki temsilcileri ile de bir araya geliyor.

Bu kapsamda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD Büyükelçisi Jeffry Flake ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükelçi Flake'i genel merkezdeki makamında kabul etti.

Görüşmede Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti.

ABD'den muhalefet açık destek

Seçimlere 46 gün kala yapılan bu görüşme, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Türkiye ile yaptığı açıklamaları da akıllara getirdi.

Bilindiği üzere Joe Biden, açık bir şekilde Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan yönetiminin son bulması için muhalefete destek vereceklerini açık açık dile getirmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye ile ilgili şunları söylemişti: