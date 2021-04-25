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    ABD Büyülelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

    ABD Başkanı Biden'In 1915 olayları için "soykırım" ifadeisini kullanması sonrası ABD Büyükelçisi Satterfield, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
    • Haber Merkezi
    • 25.04.2021 - 00:27
    • Güncelleme : 25.04.2021 - 00:53
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    ABD Büyülelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

    ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olaylarıyla ilgili olarak bugün (24 Nisan) yaptığı açıklama sonrasında, ABD Büyükelçisi David Satterfield Dıişişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

    TÜRKİYE'NİN TEPKİSİ, BÜYÜKELÇİYE İLETİLDİ

    Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal tarafından kabul edilen Büyükelçi Satterfield’a, sözkonusu açıklamaya ilişkin güçlü tepki iletildi.

    "TÜMÜYLE REDDEDİYORUZ, HÜKÜMSÜZDÜR"

    Önal tarafından kabul edildiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal tarafından kabul edilen Büyükelçi Satterfield'a, söz konusu açıklamaya ilişkin güçlü tepkimiz iletilmiştir. Bu çerçevede, tarihi ve hukuki herhangi bir dayanaktan yoksun olan bu açıklamayı kabul edilemez bulduğumuz, tümüyle reddettiğimiz ve en kuvvetli şekilde kınadığımız ifade edilmiştir. Açıklamanın uluslararası hukuk bakımından hükümsüz olduğu, ayrıca Türk halkını derinden incittiği ve ilişkilerimize onarılması zor bir yara açtığı kayda geçirilmiştir."

    ABD Büyülelçisi Dışişleri Bakanlığı na çağrıldı #1

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