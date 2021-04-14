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    ABD gemileri Karadeniz'e giriş yapmayacak

    ABD gemileri Karadeniz'e giriş yapmayacak

    ABD'ye ait savaş gemilerinin Karadeniz'e giriş yapmayacakları açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 14.04.2021 - 22:33
    • Güncelleme : 15.04.2021 - 01:22
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    Ukrayna ile Rusya arasında, Kırım'ın ilhakı ve Donbas bölgesinde yaşanana çatışmalar sonrası süre gelen gerilim, yaşanan son gelişmelerle giderek daha da arttı.

    İki ülkede savaşa hazırlık derecesinde sınıra askeri yığınak yapmaya başladı.

    Ukrayna'ya açık desteğini açıklayan ABD, savaş gemilerini Karadeniz'e göndermeyi planlıyordu.

    ABD, GEMİLERİ GÖNDERMEKTEN VAZGEÇTİ

    Diplomatik kaynakların verdiği bilgiye göre, ABD'ye ait savaş 2 savaş gemisinin Karadeniz'e giriş yapmayacakları Türkiye'ye bildirildi.

    5 MAYIS'A KADAR KARADENİZ'DE KALACAKLARDI

    Daha önce yapılan bildirime göre; 2 savaş gemisi bugün ve yarın Boğazlar'dan geçerek, Karadeniz'e açılacaktı. Gemiler, 4 ve 5 Mayıs tarihlerine kadar Karadeniz'de kalacaktı.

    ABD gemileri Karadeniz e giriş yapmayacak #1

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