Ekrem İmamoğlu tarafından fonlanan TELE1, Kılıçdaroğlu'na karşı saldırı başlattı. CHP Lideri'nin ABD ziyareti skandal olarak nitelendirildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD gezisine devam ediyor.

Kılıçdaroğlu gezisine, temaslarını takip etmeleri için birçok gazeteciyi de beraberinde götürdü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen TELE1 ise geziye davet edilmedi.

Davet alamayan televizyonun ekranlarında ise Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştiriler yükselmeye başladı.

"Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisi skandala dönüştü"

Zeynel Lüle'nin sunduğu Habere Doğru programına katılan kanalın Washington temsilcisi Yılmaz Polat, Kılıçdaroğlu'nun ülkede istediği isimlerle görüşemediğini, gezinin bir skandala dönüştüğünü söyledi.

Polat, "Tamamen teknolojiye yönelik bir gezi deniyor ama işin perde arkası öyle değil. Evet birtakım isimlerle randevu talep edildi ama bu randevular gerçekleşmedi. Bernie Sanders o isimlerden biri.

Fakat Sanreds'ın ABD'de esamesi okunmuyor. ABD'de iki kez seçim kaybetti. Bu isimle görüşmenin pek bir yankısı olmayacaktı. Son ana kadar bu isim konuşuldu ama randevu alınamadı.

ABD gezisine davet edilmeyen TELE1'de Kılıçdaroğlu'na eleştiriler VİDEO



"Obama randevu vermedi"

Başka isimler de var. İlk kez bunu açıklayacağım. O programı yapanlar büyük stratejik hata yapılmıştır. Eski Başkan Obama'dan da randevu talep edildi fakat bu talep de karşılıksız kaldı.

Teknoloji merkezleri okullar tabii ki de önemli ama Türkiye'nin en ciddi cumhurbaşkanı adayının yönetimden isimlerle de bir araya gelmesi gerekiyordu. Muhatabınız benim artık diyebilmeliydi. O yüzden aday olduktan sonra gelmesi gerektiğini yazdım." diye konuştu.