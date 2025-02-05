ABD Kongre üyesi Green, Trump'ın azlini istedi

AA & Ensonhaber

ABD Kongre Üyesi Al Green, Başkan Donald Trump’ın Gazze’yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planına dair açıklamalarına sert tepki göstererek, Trump’ın azledilmesi için resmi girişimde bulunacağını duyurdu.

Temsilciler Meclisi kürsüsünde konuşan Green, Trump’ın ifadelerini "etnik temizlik" olarak nitelendirdi ve bunun insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunu vurguladı. Başkanın bu sözlerinin kabul edilemez olduğunu belirten Green, Trump’ın azil istemiyle suçlanması için gerekli maddeleri sunacağını açıkladı.

"GAZZE'DEKİ TENİK TEMİZLİK ŞAKA DEĞİLDİR"

Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ortak basın toplantısında dile getirdiği görüşleri kınayan Green, "Gazze’deki etnik temizlik şaka değildir, hele ki bu söylemler dünyanın en güçlü makamından, yani ABD Başkanı’ndan geliyorsa” ifadelerini kullandı. Ayrıca Netanyahu’ya da tepki göstererek, "İsrail Başbakanı, halkının tarihini bilerek böyle açıklamalara izin vermekten utanç duymalıdır" dedi.

TRUMP'IN TEPKİ ÇEKEN GAZZE PLANI

Donald Trump, Beyaz Saray’da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, ABD’nin Gazze Şeridi’ni devralacağını ve bölgedeki patlamamış bombaların temizlenmesi ile yıkılmış yapıların kaldırılmasından sorumlu olacağını dile getirmişti.

Trump, Gazze’nin "tamamen yıkılmış bir harabeye dönüştüğünü" öne sürerek, bölgedeki Filistinlilerin Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelere gönderilerek yeni yerleşim yerlerine taşınmasının daha iyi olacağını savundu.

“ABD, Gazze Şeridi’ni devralacak ve orada gerekli çalışmaları yürüteceğiz. Bölgedeki tüm patlamamış bombaları ve silahları temizleyecek, yıkılmış binalardan kurtulacağız” ifadelerini kullanan Trump’ın açıklamaları, uluslararası alanda büyük tepkiyle karşılandı.