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ABD: Tahran'daki zirveden umutluyuz

ABD: Tahran'daki zirveden umutluyuz

Türkiye, İran ve Rusya arasındaki üçlü zirve sonrası Beyaz Saray, Ukrayna tahılı ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabalarından memnun olduklarını açıkladı.