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- ABD: Tahran'daki zirveden umutluyuz
ABD: Tahran'daki zirveden umutluyuz
Türkiye, İran ve Rusya arasındaki üçlü zirve sonrası Beyaz Saray, Ukrayna tahılı ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabalarından memnun olduklarını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 19.07.2022 - 23:23
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, İran'ın başkenti Tahran'da bir araya geldiği üçlü zirvede tahıl krizi, Suriye'deki terör odaklarına operasyon ve Rusya - Ukrayna savaşı ele alındı.
Zirvenin ardından ABD'den de bir açıklama geldi.
"Erdoğan'ın çabalarından memnunuz"
Beyaz Saray, Ukrayna tahılının çıkarılması için yapılan müzakerelerden sonuç alınacağını umduklarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.