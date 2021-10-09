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    ABD, Taliban yönetimiyle görüşecek

    ABD, Afganistan'dan çekildikten sonra ilk kez Taliban yönetimiyle yüz yüze görüşecek. Görüşme, Katar'ın başkenti Doha'da cumartesi ve pazar günü gerçekleşecek.
    • REUTERS
    • 09.10.2021 - 02:58
    • Güncelleme : 09.10.2021 - 08:40
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    ABD, Taliban yönetimiyle görüşecek

    Taliban'ın yönetimi ele almasının ardından ülkede askeri bulunan Amerika Birleşik Devletleri, 31 Ağustos'ta Afganistan'dan tamamen çekilmişti.

    ABD, çekilmenin ardından ilk kez Taliban yönetimiyle görüşme kararı aldı.

    Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleşecek görüşmede, ABD'nin heyetinde, Dışişleri Bakanlığı ve istihbarat topluluğundan yetkililer bulunacak.

    Taliban tarafından ise kabine üyelerinin katılması bekleniyor.

    ''GÖRÜŞME, TALİBAN'I TANIMAK VE MEŞRU KABUL ETMEK DEĞİL''

    Görüşmede, Afganistan'dan güvenli geçisin sağlanması ve kaçırılan Amerikan vatandaşı Mark Frerichs'in serbest bırakılması olacak.

    Amerikan heyetinin bir diğer önceliği, Taliban'ın insani yardıma erişimi iyileştirmesi için baskı yapmak olacak.

    Yetkililere göre görüşme Taliban'ı "tanımak ve meşru kabul etmek" anlamına gelmiyor.

    ABD, meşruiyeti Taliban'ın eylemleriyle kazanması gerektiği konusunda net olduğunu belirtiyor.

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    ABD, Taliban yönetimiyle görüşecek #3

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