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ABD, Taliban yönetimiyle görüşecek

ABD, Taliban yönetimiyle görüşecek

ABD, Afganistan'dan çekildikten sonra ilk kez Taliban yönetimiyle yüz yüze görüşecek. Görüşme, Katar'ın başkenti Doha'da cumartesi ve pazar günü gerçekleşecek.