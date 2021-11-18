Euro
12.3325
2.4%
Dolar
10.8547
2.09%
Altın
650.9
2.07%
Borsa
1.707
0%
Bitcoin
642.826
2.79%
BTXN Coin
21.07
-3.39%
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    ABD: Türk ordusunun modernizasyon ihtiyacını tanıyoruz

    ABD Savunma Bakanlığı, ABD'nin Türk Silahlı Kuvvetlerinin askeri modernizasyon ihtiyaçlarını tanıdığını açıkladı.
    • AA
    • 18.11.2021 - 07:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD: Türk ordusunun modernizasyon ihtiyacını tanıyoruz

    Ankara’da yapılan görüşme sonrasında Türkiye ile ABD heyetlerinin mutabık kaldıkları ikinci toplantı 16 Kasım’da Pentagon’da gerçekleştirildi.

    Türkiye-ABD savunma bakanlıkları arasındaki Yüksek Düzeyli Savunma Grup Toplantısı'na ilişkin Pentagon’dan açıklama yapıldı.

    AKAR İLE AUSTİN ARASINDA GÖRÜŞME

    Amerikan heyetine başkanlık eden Savunma Bakanlığı Müsteşarı Laura Cooper’ın "TSK'nın askeri modernizasyon ihtiyaçlarını tanıdıklarını" ifade ettiği aktarılan açıklamada, "Heyetler, ABD Başkanı Biden ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar arasındaki görüşmelerin üzerine bina edilecek şekilde birçok fonksiyonel ve bölgesel konuyu ele aldı." ifadesi kullanıldı.

    ABD: Türk ordusunun modernizasyon ihtiyacını tanıyoruz #1

    TERÖRİZM VE BÖLGESEL KONULAR ELE ALINDI

    Görüşmede terörizm ve Afganistan, Afrika, Güney Kafkasya, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’da güvenlik konularının ele alındığına işaret edilen açıklamada, Cooper’ın aynı zamanda Karadeniz’deki iş birliğini de vurguladığı kaydedildi.

    "TÜRKİYE'NİN MODERNİZASYON İHTİYACINI TANIYORUZ"

    Açıklamada, "İki taraf aynı zamanda ikili savunma iş birliğini ve uzun ömürlü savunma ilişkimizi ilerletmeye yönelik hedefimizi de ele aldılar. Müsteşar Cooper ABD’nin NATO’ya destek noktasında Türkiye’nin modernizasyon ihtiyaçlarını tanıdığını yeniden vurguladı." ifadesine yer verildi.

    Milli Savunma Bakanlığından görüşmeye ilişkin açıklamada ise heyetler arası toplantının olumlu ve yapıcı bir ortamda geçtiği bildirilmişti.

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir