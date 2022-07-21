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- ABD: Türkiye'nin çabalarını takdir ediyoruz
ABD: Türkiye'nin çabalarını takdir ediyoruz
ABD yönetimi, Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak Ukrayna'nın Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'ndan memnun olduklarını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 21.07.2022 - 22:25
Rusya ve Ukrayna, tahıl sevkiyatında Türkiye'nin yoğun diplomatik çalışmaları sonucu anlaşmaya vardı.
ABD: "Türkiye'nin çabalarından memnunuz"
ABD, Türkiye'nin ev sahipliğinde imzalanacak olan Ukrayna'nın Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nı memnuniyetle karşıladıklarını, BM ve Türkiye'nin çabalarını takdir ettiklerini açıkladı.