Petrol
103.61
-0.24%
Euro
18.1232
-0.05%
Dolar
17.7272
0.10%
Altın
985.07
0.62%
Borsa
2517
0.00%
Bitcoin
407.551
-0.15%
BTXN Coin
11.09
33.77%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    ABD: Türkiye'nin çabalarını takdir ediyoruz

    ABD yönetimi, Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak Ukrayna'nın Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'ndan memnun olduklarını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 21.07.2022 - 22:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD: Türkiye'nin çabalarını takdir ediyoruz

    Rusya ve Ukrayna, tahıl sevkiyatında Türkiye'nin yoğun diplomatik çalışmaları sonucu anlaşmaya vardı.

    ABD: "Türkiye'nin çabalarından memnunuz"

    ABD, Türkiye'nin ev sahipliğinde imzalanacak olan Ukrayna'nın Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nı memnuniyetle karşıladıklarını, BM ve Türkiye'nin çabalarını takdir ettiklerini açıkladı.


    İlginizi Çekebilir

    Genç Girişimci Esra Günlük 300 USD Kazanıyor
    Btcrobo

    Genç Girişimci Esra Günlük 300 USD Kazanıyor

    İsveç'te terör örgütü sempatizanları protesto düzenledi
    Dünya

    İsveç'te terör örgütü sempatizanları protesto düzenledi

    Şeyma Subaşı Mısırlı milyarder sevgilisine geri döndü
    Magazin

    Şeyma Subaşı Mısırlı milyarder sevgilisine geri döndü

    Görüş Bildir