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    ABD'de Joe Biden'ın icraatlarını onaylayanların oranı düştü

    ABD’de yapılan bir ankete göre Başkan Joe Biden'ın icraatlarını onaylayanların oranı yüzde 50'ye düştü.
    • Haber Merkezi
    • 25.07.2021 - 06:06
    • Güncelleme : 25.07.2021 - 06:11
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    ABD'de Joe Biden'ın icraatlarını onaylayanların oranı düştü

    ABD’de Gallup tarafından yapılan bir ankete göre Başkan Joe Biden'ın icraatlarını onaylayanların oranı yüzde 50'ye geriledi.

    Demokratların yüzde 90'ının, Cumhuriyetçilerin yüzde 12'sinin ve bağımsızların yüzde 48'inin Biden'in başkanlık performansına olumlu not verdiği kaydedildi.

    YÜZDE 56'DAN YÜZDE 50'YE DÜŞTÜ

    Ankette, Biden’ın Demokratlar ve bağımsızlar arasındaki notunun Beyaz Saray’a geldikten sonra ilk kez bu kadar düşük olduğuna işaret edilerek, genel ortalamanın hazirandaki yüzde 56’dan bu ay yüzde 50’ye gerilediği belirtildi.

    PAHALILIK, KORONAVİRÜS VAKALARI VE AŞILAMA

    6-12 Temmuz arasında gerçekleştirilen anketin sonuçlarını değerlendiren analistler, Biden’ın onay oranının düşüşünü, ekonomideki bazı olumlu gelişmelere rağmen tüketiciye yansıyan pahalılık ile son haftalarda koronavirüs salgınında aşılamaların yavaşlaması ve vaka sayısının artmasına bağlıyor.

    ABD de Joe Biden ın icraatlarını onaylayanların oranı düştü #1

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