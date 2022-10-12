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    ABD'de öğrencilerle buluşan Kılıçdaroğlu'ndan Türkiye demokrasisi eleştirisi

    ABD'de öğrencilerle buluşan Kılıçdaroğlu'ndan Türkiye demokrasisi eleştirisi

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Vergi kaçakçılığının ulusal spor olarak algılandığı bir ülkede demokrasi gelişemiyor maalesef" dedi.
    • 12.10.2022 - 20:19
    • Güncelleme : 12.10.2022 - 20:30
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisi üçüncü gününde devam ediyor..

    ABD’nin Baltimore şehrindeki John Hopkins Üniversitesi’ni ziyaret eden Kılıçdaroğlu, burada üniversite öğrencileri ile sohbet etti ve onların sorularını yanıtladı.

    Konuşmasında Türkiye'de demokrasinin gelişmediğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, bunun nedenini ise vergi kaçakçılığına bağladı..

    "Türkiye demokrasisinin gelişmemesinin iki sebebi var"

    "Türkiye Cumhuriyeti demokrasisini neden geliştiremedi? 100 yıl az bir zaman değil. Ve bu 100 yıl içinde demokrasi daha iyi bir yere oturabilirdi. Bana göre bunun iki temel nedeni var" diyen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

    "Birincisi darbeler, ikincisi vergi kaçakçılığı"

    "Birisi; Türkiye’nin 100 yıl süreç içinde sık sık karşılaştığı askeri darbeler. O darbeler demokrasinin gelişmesi açısından önemli sorunlar yaratıyor.

    İkincisi… En temel insan hakkı, ödenen vergilerin nereye harcandığının sorgulanmasıdır. Türkiye’de bu soru geniş halk kitleleri tarafından sorulmadığı için, bunun yanıtı da aranmadığı için, demokrasi istediğimiz ölçüde gelişmiyor. Vergilerin nerelere harcandığını sorgulamazsanız, demokrasiyi geliştiremezsiniz… Türkiye’nin yaşadığı temel sorunlardan bir tanesi de bu. Demokrasinin gelişmemesinin nedeni, biraz da vergilerin nerelere harcandığının hesabının sorulmamış olmasıdır. Vergi kaçakçılığının ulusal spor olarak algılandığı bir ülkede demokrasi gelişemiyor maalesef."

    ABD'de öğrencilerle buluşan Kılıçdaroğlu'ndan Türkiye demokrasisi eleştirisi VİDEO

    ABD de öğrencilerle buluşan Kılıçdaroğlu ndan Türkiye demokrasisi eleştirisi #1

    ABD de öğrencilerle buluşan Kılıçdaroğlu ndan Türkiye demokrasisi eleştirisi #2


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