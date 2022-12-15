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    ABD'den İmamoğlu hakkındaki hapis kararına tepki

    İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasıyla ilgili ABD Dışişleri'nden "endişeli ve hayal kırıklığı içindeyiz" mesajı verildi.
    • 15.12.2022 - 08:33
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    ABD'den İmamoğlu hakkındaki hapis kararına tepki

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kamu görevlisine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada dün mahkeme İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak getirdi.

    ABD: "Endişeli ve hayal kırıklığı içindeyiz"

    Reuters'in haberine göre; kararın ardından, ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü yardımcısı Vedant  Patel, dün gece yayımlanan açıklamada, "Bu haksız karar insan haklarına, temel özgürlüklere ve hukuk kurallarına saygı ile uyuşmazlık içindedir. Türkiye'de sivil toplum, medya, siyasi ve iş dünyası liderlerine ilişkin devam eden davalar konusunda endişeli kalmaya devam ediyoruz" dedi.

    ABD den İmamoğlu hakkındaki hapis kararına tepki #1

    AP'nin Türkiye raportörü: "Akıl almaz"

    Ayrıca Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor, dün Twitter'da mahkeme kararını "akıl almaz" olarak niteledi.

    Amor, "Türkiye'de hukuk vahim durumda, yoğun şekilde siyasi amaçlarla kullanılıyor. Çok üzücü bir gün" dedi.


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