ABD'den İsveç ve F-16 açıklaması

AA & Ensonhaber
Türkiye'nin TBMM'de İsveç'in NATO'ya üyeliğine onay vermesi sonrası ABD'den memnuniyet mesajları geldi.
"Türkiye'nin kararından memnunuz"
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Türkiye parlamentosunun İsveç onayını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak süreç henüz tamamlanmış değil. Macaristan'ın adım atmasını bekliyoruz. Biden yönetimi Türkiye'nin F-16 filosunu modernize etmesini destekliyor. Ancak Kongre'nin süreçte kilit rolü var.
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