ABD'den İsveç ve F-16 açıklaması

AA & Ensonhaber

Türkiye'nin TBMM'de İsveç'in NATO'ya üyeliğine onay vermesi sonrası ABD'den memnuniyet mesajları geldi.

"Türkiye'nin kararından memnunuz"

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye parlamentosunun İsveç onayını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak süreç henüz tamamlanmış değil. Macaristan'ın adım atmasını bekliyoruz. Biden yönetimi Türkiye'nin F-16 filosunu modernize etmesini destekliyor. Ancak Kongre'nin süreçte kilit rolü var.