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    ABD'den Türkiye'ye: Osman Kavala'yı derhal serbest bırakın

    ABD'den Türkiye'ye: Osman Kavala'yı derhal serbest bırakın

    ABD Dışişleri Bakanlığı, yaklaşık 3 yıldır tutuklu bulunan Osman Kavala'nın 'derhal serbest bırakılması' çağrısı yaptı.
    • AA
    • 11.02.2021 - 04:24
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    Trump sonrası ABD'nin Türkiye'ye yönelik politikalarının nasıl olacağı merak edilirken, sözcülerinin yaptığı açıklamalardan pek bir şeyin değişmeyeceği izlenimi doğuyor.

    "KAVALA DERHAL SERBEST BIRAKILMALI"

    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, "Osman Kavala aleyhindeki yanıltıcı suçlamalar, devam eden tutukluluğu ve aleyhindeki davaların birleştirilmesi de dahil olmak üzere yargı sürecinin nihayete ermesinde devam eden gecikmeler, hukukun üstünlüğü ve demokrasiye saygının altını oymaktadır" ifadelerine yer verildi.

    ABD den Türkiye ye: Osman Kavala yı derhal serbest bırakın #1

    ABD den Türkiye ye: Osman Kavala yı derhal serbest bırakın #2

    "BARKEY'İN DAHİL EDİLMESİ ENDİŞE VERİCİ"

    Washington'un, ABD vatandaşı Dr. Henri Barkey'in, yargı sürecine dahil edilmesi 'endişeyle not ettiği' kaydedilen açıklamada, "Dr. Barkey aleyhindeki suçlamaların temelsiz olduğuna inanıyoruz" denilerek, davanın hızlı bir şekilde sonuca ulaştırılması gerektiği belirtildi.

    ABD den Türkiye ye: Osman Kavala yı derhal serbest bırakın #3

    "TÜRKİYE, AİHM VE İÇ HUKUK KARARLARINA UYMALI"

    Öte yandan açıklamada, "Türkiye'ye AİHM kararlarına uyma ve kendi iç hukuku ve uluslararası yükümlülükleri uyarınca davaya adil, şeffaf ve hızlı bir çözüm getirmesi konusunda ısrar ediyoruz" diye kaydedildi.

    ABD den Türkiye ye: Osman Kavala yı derhal serbest bırakın #4

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