ABD'li Senatör Menendez: Türk SİHA'ları insan haklarına aykırı

ABD'nin Demokrat Parti Senatörü Bob Menendez, Türkiye'nin ürettiği insansız hava araçlarını karalama kampanyasına dahil oldu.

Türkiye, uzun zamandır eksikliğini hissettiği hava savunma ve gözlem gücünü, yıllar sonra kendi imkanlarıyla geliştirdiği İHA ve SİHA'lar ile gidermeye başladı.

Türkiye'nin bununla da yetinmeyerek, ürettiği insansız hava araçlarını yurt dışına pazarlaması, kısa zamanda bu kadar yol katetmesi, kendisine müttefik diyen ABD'yi rahatsız ediyor.

TÜRK SİHA'LARI, ABD'Lİ SENATÖRÜ RAHATSIZ ETTİ

Daha önce terör örgütü PKK/YPG'yi savunur ifadeler kullanan, Yunan ve Ermeni lobilerine yakınlığı ile bilinen Demokrat Parti senatörlerinden Bob Menendez, ABD Savunma Bütçe Tasarısı görüşmelerinde, Türkiye’nin insansız hava araçlarına yönelik sunduğu önerilerle, Türkiye'yi haksız ithamlarla suçladı:

"Türk insansız hava araçları geçen yıl Ermeni ve Azerbaycan arasındaki savaşta belirleyici bir rol oynadı. O zamandan beri Polonya, Fas ve Ukrayna Bayraktar TB2'yi satın aldı ve Angola, Etiyopya, Nijer, Nijerya ve Ruanda da dahil olmak üzere diğer birçok ülke ilgi gösterdi."

"Türkiye'nin İHA ve SİHA programının ABD’nin ulusal güvenliğine etkileri araştırılsın. Türk SİHA'larının satışı, tehlikeli, istikrarsızlaştırıcı, barış ve insan hakları için büyük bir tehdittir. ABD, bu iHA ve SİHA'larda kullanılan parçaları Türkiye'ye satmamalı."

TÜRKİYE VE AZERBAYCAN'I HEDEF ALDI



Menendez, 2022 mali yılı savunma harcamalarına ilişkin NDAA'ya ek olarak önerdiği tasarılar doğrudan Türkiye ve Azerbaycan'ı hedef aldı.

"907 Muafiyetine Son Veren Değişiklik" başlığı altında sunduğu değişiklikte, 1992 tarihli "Özgürlük Destek Yasasının" 907'inci maddesi gereğince Azerbaycan'a yapılan yardımların durdurulmasına yönelik muafiyetin ortadan kaldırılmasını öngörüyor.

1992'de kanunlaşan söz konusu yasanın 907. maddesi "Ermenistan ve Dağlık Karabağ'a karşı tüm ablukaları ve diğer saldırgan güç kullanımlarını durdurmak için kanıtlanabilir adımlar atana kadar Azerbaycan Hükûmeti'ne yardımı" yasaklıyor.

Ancak ABD Dışişleri Bakanlığı her yıl düzenli olarak Azerbaycan'ın bu maddeden muaf tutulması için muafiyet yayımlıyor.

Menendez bu muafiyeti kaldırmak için NDAA'ya sunduğu ek tasarıda, "Bakü'deki rejim, Türkiye'nin desteğiyle, Ermenistan ile Azerbaycan arasında barışçıl, müzakere edilmiş bir süreç yerine şiddet yolunu seçmeye devam ederken bu yönetimin ve gelecekteki tüm yönetimlerin bu tür yardımları durdurması ve 907'nci maddeye tam saygı göstermesinin tam zamanı." ifadesine yer verdi.